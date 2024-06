Si rompe la condotta in viale P.Torres, mezza Sassari senz'acqua

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa stanno eseguendo un intervento urgente sulla condotta adduttrice in viale Porto Torres dove, durante la notte, si è verificata una rottura. Il guasto ha causato l'interruzione dell'erogazione nei quartieri del Centro Storico, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore, Monte Rosello Basso e Piandanna con lo svuotamento del serbatoio di Monte Oro.

L'erogazione all'utenza sarà ripristinata a lavori conclusi in giornata.

Abbanoa fa sapere che "verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi: i tecnici effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all'utenza. L'erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato".



