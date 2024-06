Madama Butterfly, omaggio a Puccini per 100 anni da scomparsa

Dopo la versione diretta da Stefano Ranzani, in streaming, va in scena a Cagliari Madama Butterfly. Conquista il pubblico la "tragedia giapponese" incentrata sulla quindicenne e innocente geisha, sedotta e sposa per gioco, dell'ufficiale della Marina americana Pinkerton - ben interpretato dal tenore Carlo Ventre - abbandonata e infine suicida. C'era grande attesa per un titolo di forte richiamo e ancor più per il raffinato e avvincente allestimento firmato da artisti del calibro di Keita Asari, Ichiro Takada e Hanae Mori.

Regia ripresa da Daniela Zedda.

Chiude il cartellone, il capolavoro pucciniano, omaggio al grande compositore nel centenario della sua scomparsa, proposto nella storica e fortunata messinscena del Teatro alla Scala, ora di proprietà del Lirico. I costumi sono fedelmente ben ripresi da Marco Nateri. "E' il più bell'allestimento di Butterfly a cui abbia mai lavorato - ha commentato con l'ANSA Marco Nateri- mi sono accostato con grande rispetto a questo lavoro, per mettere in risalto gli abiti sculture creati nell'atelier della grande Hanae Mori. Sottolineano l'incontro tra due culture, il moderno occidente in contrasto con la grazia di splendidi kimono con motivi floreali e dove la compianta stilista ha voluto scrivere all'interno i passaggi del libretto perché i cantanti potessero vivere ancora di più le emozioni del personaggio".

La loro bellezza affiora sin dall'entrata in scena di Cio - Cio - San, che spunta con la sua eleganza da un sentiero di collina, attorniata da silenziose e aggraziate fanciulle e in un'armonia di colori tra ombrellini verdi e fucsia e ventagli.

In questo scenario sboccia il sogno d'amore di Cio-Cio-San, ben incarnata da un'intensa Monica Zanettin, accolta da ripetuti "brava" dopo la celebre aria "Un bel dí vedremo". La notte dell'attesa del sogno d'amore di Cio-Cio-San è raccontata dalle coreografie di Luigia Frattaroli, le due danzatrici, come evanescenti butterfly, si muovono come in una danza rituale a evocare il suo tormentato sdoppiamento. Calorosi gli applausi da parte del pubblico per la buona prova di coro, preparato da Giovanni Andreoli e orchestra - diretti da Gianluca Martinenghi al suo debutto a Cagliari - per il cast, oltre ai due protagonisti, tra gli altri Agostina Smimmero - Suzuki, Elisa Pais - Kate Pinkerton, Alberto Gazale- Sharpless. Repliche fino al 7 luglio a partire da questa sera alle 19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA