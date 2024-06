Assalto armato a Sassari, Cgil 'servono rinforzi urgenti'

I sindacati di polizia esprimono preoccupazione e reclamano rinforzi dopo l'assalto armato di ieri sera al caveau della Mondialpol, a Sassari. "La sicurezza dei cittadini è una priorità e con le scarse risorse di personale della Polizia di Stato presenti in provincia di Sassari non si può pensare di continuare in questo modo", dichiara il segretario generale regionale del Silp Cgil, Alessandro Cosso.

"Stigmatizziamo ciò che accaduto a Sassari, l'ennesimo assalto alla sede della Mondialpol, dove sono stati esplosi numerosi colpi all'indirizzo di un equipaggio dei carabinieri.

Cosa ci vuole ancora per convincere il dipartimento della Pubblica sicurezza che nella provincia di Sassari c'è un evidente e grave problema di sicurezza. Necessitano rinforzi urgenti e non certo bastano le due unità destinate alla Questura di Sassari: basta i silenzi ci vogliono decisioni urgenti".





