Un'eroina a fumetti creata in Sardegna diventa una serie animata

Un'eroina nata in Sardegna presto sarà protagonista di una serie animata. Lo ha annunciato Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore che qualche mese fa ha dato l'avvio alla produzione della serie dedicata a Legs Weaver, l'eroina creata dal trio di sceneggiatori sardi Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, come spalla dell'agente speciale del futuro Nathan Never protagonista dell'omonima serie a fumetti targata Sergio Bonelli Editore.

Legs debutta sulle pagine di Nathan Never nel 1991 e quattro anni dopo, visto il suo carattere dirompente e inarrestabile, come se fosse un personaggio reale, riesce a conquistare una testata tutta sua, diventando di fatto la prima eroina di Casa Bonelli ad avere un suo mensile. Adesso Legs esce dalle vignette dei comic book e conquista il piccolo schermo. Agente speciale Legs Weaver sarà una serie tv animata in 4 episodi di 10 minuti ciascuno, che potrà essere vista anche come mediometraggio di 40 minuti e sarà realizzata da Rai Kids.

Si è parlato della serie già il 9 maggio scorso al Salone del Libro di Torino. "Questa produzione rappresenta un passo epocale per Bonelli Entertainment - ha detto Vincenzo Sarno, responsabile dell'ufficio sviluppo di Sergio Bonelli Editore -, una collaborazione senza precedenti con Rai che ci permette di portare il nostro amato personaggio su nuovi livelli di avventura e animazione. Ma c'è di più. Non stiamo solo creando una serie animata, stiamo espandendo il nostro ambizioso progetto, il Bonelli Cinematic Universe".

Le storie di Legs Weaver si svolgono in un ipotetico futuro della terra. Lei insieme a Nathan Never e tanti altri agenti speciali fanno parte dell'agenzia di vigilanza e sorveglianza Alfa: un manipolo di eroi sempre pronto a difendere la terra da piccoli e grandi pericoli, da criminali e alieni pronti a conquistare il pianeta.



