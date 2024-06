Un ponte verso l'Europa nel segno della danza

"Cortoindanza Logos. Un ponte verso l'Europa" celebra la sua 17/a edizione, in programma sino al 21 dicembre, sotto la direzione della coreografa Simonetta Pusceddu.

Un evento internazionale di danza contemporanea che coinvolge 50 artisti, tra coreografi, registi, danzatori, musicisti e autori emergenti provenienti da Canada, Cuba, Spagna, Croazia, Italia, Francia, Germania.

Il festival si svolge tra siti, chiese, scenari ambientali e di archeologia industriale tra Cagliari: T.off, Parco Padiglione Nervi, ex Manifattura Tabacchi, Casa Saddi; Villamassargia, Villacidro, Carloforte, Tratalias, Selargius "per connettere artisti e spazi attraverso narrazioni coreografiche inedite - spiega Simonetta Pusceddu - in cartellone spettacoli, workshop, residenze artistiche e proiezioni di film per creare un dialogo tra arte, paesaggio e cultura".

Il 28 e il 29 giugno a Sa Manifattura l'atteso appuntamento con le sette coreografie in forma breve, selezionate tra oltre 120 progetti provenienti da artisti di tutto il mondo. Gli artisti selezionati parteciperanno a un percorso di coaching e residenze, culminando in presentazioni finali in Sardegna e altre regioni europee. Danza, luoghi, narrazioni inedite di teatri alternativi e percorsi coreografici per attivare connessioni tra artisti e spazi che li accolgono, nel segno della creatività, del dialogo, della sostenibilità.

Dal 5 luglio la rassegna si articolerà tra oltre 40 spettacoli con i vari progetti coreografici e alcune collaborazioni con altre rassegne e compagnie sarde, nazionali e internazionali. In primo piano danza, teatro, arte circense, musica, videoarte, fotografia. Tra gli ospiti della rassegna dalla Francia Alexandre Fandard, da Cuba Niosbel Osmar Gonzalez Rubio, Simone Zambelli, le compagnie Le Carres des Lombes (Quebec) e Oltrenotte diretta da Lupa Maimone, il duo Giorgia Gasparetto e Vitus Denifl. Simonetta Pusceddu presenta poi a settembre un progetto 'Blu" da lei scritto e diretto. Ritornano in Sardegna gli artisti selezionati lo scorso anno attraverso il bando "Cortoindanza" con i loro progetti sviluppati in forma integrale grazie al tutoraggio dei componenti della commissione artistica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA