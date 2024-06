Incidente stradale intorno alle 9 di oggi nella strada provinciale 129 all'altezza del bivio per Birori, Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena, mentre i feriti sono cinque, Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, che ha lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere contorte, 4 ambulanze e la polizia.

Tutte le persone coinvolte sono state portate per controlli all'ospedale San Francesco di Nuoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA