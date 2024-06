Momenti di paura per un incendio in cortile palazzo a Nuoro

Momenti di paura questo pomeriggio a Nuoro per un incendio scoppiato nel cortile di un palazzo, in via Peppino Catte.

Le fiamme sono partite da un accumulo di scarti di cantiere del cappotto termico istallato di recente sul condominio.

Sul posto sono subito arrivate tre squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro, anche con il supporto dell'autoscala.

L'intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di estinguere prontamente l'incendio, prima che si propagasse all'intera facciata e causasse danni ben più gravi.

L'intervento è ancora in corso per la bonifica e la messa in sicurezza.

Sul posto è giunta anche la polizia locale.



