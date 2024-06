Irregolarità a bordo, mercantile fermato in porto a Oristano

Undici violazioni alle norme internazionali sulla "salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione", sono state riscontrate dal personale della Guardia costiera del Nucleo Psc, Port State Control di Oristano a bordo di un mercantile battente bandiera panamense, l'Ak Bright, impegnato in operazioni commerciali al porto industriale di Oristano. La nave è stata fermata in attesa che vengano ripristinate le norme di sicurezza.

"L'ispezione - spiegano dalla Guardia costiera - ha, inizialmente, riguardato i documenti di bordo e i titoli del personale imbarcato ed è poi continuata con la verifica delle diverse parti della nave: il ponte di comando, la sala macchine, il locale timoneria, gli spazi adibiti all'equipaggio".

Complessivamente, "gli ispettori hanno rilevato 11 deficienze - spiegano ancora dalla Capitaneria - tra cui, ad esempio, alcune carenze documentali ed altre relative alla manutenzione degli apparati di bordo, nonché inefficienza di alcuni sistemi di trattamento dei liquami e degli equipaggiamenti di sicurezza dei passeggeri a bordo". La nave è la terza fermata dall'inizio di quest'anno da parte degli uomini della Guardia Costiera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA