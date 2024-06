Cicalò riconfermato alla guida di Confcommercio Nuoro-Ogliastra

Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, è stato riconfermato alla guida della Confcommercio Nuoro-Ogliastra. Lo ha deciso il consiglio Ddirettivo dell'associazione.

Tra i nuovi vertici più donne nella giunta a partire dalle due vicepresidenti: Nadia Secchi (Alimentaristi) e Maria Grazia Tegas (Circoscrizione Ogliastra) I sei componenti di Giunta sono: Antonio Cambedda (Federmoda), Luigi Cocco (Imprese innovative), Claudia Comida (Sindacato Italiano Balneari), Ivan Deriu (Pubblici Esercizi), Stefania Puma (Circoscrizione Marghine Macomer) e Vincenzo Vadilonga (Circoscrizione Bosa Planargia).

Tutti gli eletti si sono detti consapevoli "che occorre moltiplicare l'impegno in favore delle imprese del terziario, con il commercio, in particolare, che da oramai molti anni è in sofferenza".



