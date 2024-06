Caldo in Sardegna, raggiunti i 42 gradi nel Sulcis

In Sardegna sarà un fine settimana sotto il segno dell'afa. Il Ministero della Salute ha diramato, con validità dalla giornata di oggi venerdì 28 a quella di domenica 30 giugno, un bollettino di allerta per gli effetti sulla salute delle ondate di calore, al livello 1 (codice giallo) che prevede temperature che andranno dai 22 ai 36 gradi, con una temperature percepita che arriverà mediamente a 35 gradi.

La conferma arriva anche dagli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu: "Durante la giornata di oggi si è consolidato l'anticiclone africano - sottolineano - oggi abbiamo avuto cielo sereno con venti deboli a regime di brezza e temperature con valori elevati dai 36 ai 40 gradi lungo le zone interne centro occidentali. Con punte di 41 gradi a Ottana e 42 Tratalias, nel Sulcis Iglesiente".

Per domani la situazione migliorerà un pochino ma sarà ancora una giornata rovente. "Si registrerà un lieve calo delle temperature - sottolineano gli esperti - soprattutto nel versante centro occidentale della Sardegna con un abbassamento anche di sei gradi. Avremo temperature lungo le coste fino a 28/32 gradi e sino a 33/36 nelle zone interne".

Il termometro potrebbe raggiungere i 40-41 gradi nelle zone interne centro settentrionali. Domenica situazione simile con valori elevati nel Campidano e con 33-36 gradi e punte nel basso Campidano fino a40-41 gradi.

Nei giorni successivi la situazione cambierà radicalmente con l'arrivo del maestrale, che soffierà nel nord dell'isola, tra martedì e mercoledì prossimi, sino a 80/90 km all'ora.



