Calcio: Cagliari, Desogus al Cittadella a titolo definitivo

L'attaccante-trequartista del Cagliari Jacopo Desogus, classe 2002, si trasferisce al Cittadella a titolo definitivo con diritto di riacquisto. È uno dei primi movimenti ufficiali della campagna acquisti del club rossoblù ancora senza allenatore dopo l'addio di Claudio Ranieri.

Davide Nicola è pronto, ma tra Cagliari ed Empoli c'è ancora qualche dettaglio da limare. Compreso qualche intoppo per il passaggio in rossoblù del difensore Luperto.

L'annuncio del mister e del centrale dei toscani potrebbe slittare alla prossima settimana. L'8 luglio si ricomincia con il ritiro ad Assemini. Per il resto Dossena è ormai del Como: si attendono solo le visite mediche.

I principali obiettivi del club di Giulini restano Piccoli e Zortea dell'Atalanta, Felici del Feralpisalò e il ritorno di Gaetano dal Napoli.

Più complicata la pista che porta al fiorentino Nzola, ma il Cagliari ci sta provando.



