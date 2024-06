Beatrice Venezi, 'nessun contratto firmato con la Rai'

"Apprendiamo in queste ore da numerose testate giornalistiche, tra cui La Repubblica, L'Espresso, La Stampa, Libero e il Fatto Quotidiano, che sarebbe prevista e confermata la mia presenza all'interno dei palinsesti Rai con un programma specifico. Vorrei smentire categoricamente la notizia diffusa, specificando che nessun contratto, ad oggi, è stato firmato". Ad affermarlo in una nota è Beatrice Venezi, che questa sera dirigerà a Sassari la prima mondiale versione italiana di 'Falso tradimento' di Marco Tutino.

"C'è stato sicuramente un contatto con i vertici Rai, che ringrazio per aver pensato alla mia persona e alla mia figura artistica, ma al momento - spiega Venezi, che vuole farsi chiamare direttore d'orchestra - non ci sono i presupposti per un accordo imminente, anche a causa dei miei numerosi impegni che mi vedranno spesso all'estero. Proprio in virtù di questo, e a maggior ragione, non sappiamo chi abbia diffuso questa notizia che, ripeto, non ha nessun fondamento al momento. Confido nella repentina smentita, perché mi rammarico ogni qualvolta vengano date sulla mia persona notizie non corrette".



