Basket: la Dinamo ingaggia il lungo americano Nate Renfro

La Dinamo Sassari ha ingaggiato il lungo americano Nate Renfro.

Classe 1996, alto 203 cm, nato a Tucson Arizona, nelle ultime due stagioni e mezzo ha giocato in Grecia prima con il Paok e poi nel Peristeri di Spanoulis. Renfro ha giocato con il Peristeri le Final Four di BCL 2024 a Belgrado, perdendo in semifinale 97-93 contro il Tenerife.

E' un giocatore dotato di grande atletismo sui due lati del campo - lo descrive la società di Sardara - veloce, rapido di piedi, esplosivo, ha capacità di poter essere un eccellente rollante, di andare sempre a rimbalzo e di riuscire a cambiare su tutti in difesa. L'ex Peristeri è un perfetto team player che ha dimostrato sia nel campionato greco che in BCL di essere un'alternativa molto preziosa per le sue squadre. Renfro è stato eletto giocatore più spettacolare del campionato greco nel 2022/2023, vincendo anche la gara delle schiacciate all'All Star Game 2023.

"E' un giocatore che conosco molto bene, l'ho sempre seguito in questi anni - commenta il generale manager Federico Pasquini - non è stato facile perché è un giocatore che ha fatto benissimo in Grecia e ha fatto le final four di BCL. Ha sempre interpretato al meglio il suo ruolo, professionista super e ragazzo che può darci tantissimo in termini di energia e atletismo".



