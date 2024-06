Alt ad abuso di alcol e droga, campagna Polizia locale a Sassari

Nei primi cinque mesi del 2024, a Sassari, è quasi raddoppiato il numero di incidenti stradali causati da chi guida l'auto sotto l'effetto di alcol o droghe, passando dai 20 registrati nello stesso periodo del 2023, ai 38 di quest'anno.

Il dato è emerso questa mattina nel corso della presentazione della campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e droga, "On the road", promossa dal Comune e dalla Polizia locale di Sassari, in collaborazione con la Asl e la cooperativa sociale La Gaia Scienza.

Il progetto, che partirà da questo fine settimana, vedrà delle équipe di strada formate da agenti e da educatori incontrare i giovani nei luoghi della movida per spiegare loro i rischi legati all'abuso di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti, ancora di più quando ci si mette alla guida di auto o motorini.

"Questo progetto ci dà l'opportunità di intervenire su un fenomeno, l'abuso di alcol e di droghe, che non solo non è in diminuzione, ma anzi cresce", ha dichiarato il neo sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, presentando l'avvio della campagna insieme con il dirigente della Polizia locale, Gianni Serra.

"Sensibilizzare vuol dire far comprendere che a certi comportamenti corrispondono delle brutte conseguenze".

Gli specialisti dell'unità di strada distribuiranno materiale informativo cartaceo e digitale, mostreranno video dai contenuti particolarmente forti, cercando di creare momenti di contatto e ascolto con le realtà giovanili, sia persone singole sia gruppi, con l'obiettivo sia di ridurre gli incidenti causati da chi si mette alla guida in stato di alterazione, sia di rendere consapevoli i giovani dei rischi legati all'assunzione di alcol e droghe.

Si parte sabato 29 giugno da piazza Tola per proseguire fino a settembre nei luoghi più frequentati: da Platamona a via Torre Tonda, da piazza d'Italia alle location di concerti ed eventi di richiamo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA