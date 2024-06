Al Poetto celebrate le tre Bandiere blu di Quartu

A Quartu Sant'Elena sventola sempre la Bandiera blu, per le spiagge e anche per l'approdo turistico. Con un evento, organizzato dall'Assessorato comunale all'Ambiente questa mattina al Poetto, amministrazione e cittadini hanno celebrato insieme il riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education). Un momento di festa che ha permesso di mettere ancora una volta in vetrina la bellezza del litorale cittadino e ringraziare tutti coloro che lavorano per tutelarlo e valorizzarlo.

Nel 2024 Quartu primeggia come unica meta riconosciuta nell'area di Cagliari. Due le bandiere assegnate alla città, con Mari Pintau ancora una volta protagonista e il ritorno del Poetto, dopo l'anno di stop per l'avvio dei lavori di riqualificazione del lungomare. Per la sezione "approdi turistici" il riconoscimento è stato assegnato al porto di Marina di Capitana, in costante crescita negli ultimi anni e punto di riferimento per la sosta nel Sud Sardegna.

La cerimonia di oggi si è tenuta nei pressi di piazza Olla.

Dal confine con Cagliari, nella quale la spiaggia prosegue, al Margine Rosso: il lungomare cittadino è una splendida vetrina della città, con diversi chilometri di arenile caratterizzato da una sabbia bianca e sottile, mai interessata da ripascimento, e con un lungomare dove è in corso una completa riqualificazione, che permetterà una migliore vivibilità, di cui si avvantaggeranno non solo i quartesi, ma tutti gli abitanti dell'area vasta, così come i turisti che sceglieranno la destinazione Quartu, tra spazi per la mobilità dolce, aree dedicate allo sport in mezzo alla natura e una nuova pineta circondata da essenze vegetali tipiche del Mediterraneo.

Presenti alla cerimonia anche i volontari dell'Associazione U.C.S.A., con i loro amici a quattro zampe, che si sono presi la scena mostrando a tutti le loro capacità nelle azioni di salvamento a mare.



