A Olbia le stelle della danza a La Nuit des Étoiles

Il Golfo di Olbia si trasformerà in un teatro per ospitare le più grandi stelle della danza classica sul palcoscenico de La Nuit des Étoiles, il galà in programma il prossimo 27 luglio in piazza Francesco Crispi.

Manca un mese all'evento e il conto alla rovescia è partito con l'inizio della vendita dei biglietti. Sotto la direzione artistica della coreografa Mavi Careddu si esibiranno alcuni tra i più importanti nomi internazionali della danza classica, come Steven McRae, primo ballerino del Royal Ballet di Londra, e Iana Salenko, prima ballerina dello Staatsballett di Berlino. La coppia metterà in scena la "prima" mondiale di una nuova esecuzione del Boléro di Maurice Ravel. Altrettanto prestigiosa la performance di Bleuenn Battistoni e Paul Marque, rispettivamente ballerina Étoile e ballerino Étoile dell'Opera di Parigi, che interpreteranno alcune coreografie del repertorio classico nelle versioni di Rudolf Nureyev, proposte proprio nel celebre teatro parigino.

L'appuntamento con la grande danza è organizzato da Stage One, società sportiva dilettantistica che ha tra le sue finalità lo sviluppo di progetti dedicati alla promozione e alla diffusione delle arti performative in generale e della danza in particolare. A gestire il centro didattico formativo di Olbia c'è la direttrice artistica Mavi Careddu.

Careddu muove i suoi primi passi nel mondo della danza sotto la guida della maestra Ines Palladi o a Cagliari dove, giovanissima, entra a far parte del corpo di ballo dell'Ente Lirico. Prosegue la sua formazione in Francia, prima a Cannes e poi a Parigi fino a New York nell'Alvin Ailey School. Dopo varie esperienze in giro per il mondo, ha scelto la Sardegna come base professionale.



