Scontro tra moto e camper, un centauro 17enne muore nel Nuorese

Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pau, di Siniscola, è morto dopo che la sua moto si è scontrata frontalmente con un camper sulla statale 125 all'altezza di Capo Comino, nel comune di Siniscola. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma purtroppo per il 17enne non c'è stato niente da fare. Ancora da accertare la dinamica e le cause dell'impatto ed eventuali responsabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco mentre, per i rilievi, hanno operato gli agenti della Polizia di Stato. La vittima era il figlio dell'ex sindaco di Siniscola Lorenzo Pau, che ha governato la cittadina per due legislature: la comunità in queste ore si stringe intorno alla famiglia.



