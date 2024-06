Nuovo look per le pensiline attrezzate dell'Atp a Sassari

Le otto pensiline alle fermate dei bus Atp, attrezzate con biglietteria automatica e distributore di snack e bevande, hanno ripreso a funzionare con un aspetto tutto nuovo e una maggiore sicurezza.

L'azienda dei trasporti pubblici di Sassari ha completato la ristrutturazione delle otto strutture che offriranno ora più comfort e servizi agli utenti che aspettano i bus cittadini.

Le pensiline ristrutturate si trovano in piazza Vienna (capolinea), via Luna e Sole (fronte scuole), via Gramsci (fronte Conad), viale Italia (lato Policlinico), via Predda Niedda (Cimitero), Predda Niedda str 21 (fronte ex Auchan), corso Cossiga (fronte scuola N.2), via Lobina 7 (S. Orsola).

Oltre a un nuovo design, le pensiline sono dotate di pannelli informativi multilingua, impianto d'allarme antintrusione con centralina, sirena da esterno e protezioni antiurto per i distributori e le porte blindate, sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, con due telecamere, collegato alla centrale operativa di un istituto di vigilanza.

Sono presenti anche biglietterie automatiche self-service che accettano pagamenti elettronici, inclusi sistemi come Satispay, lettori di banconote nei distributori automatici, che permettono acquisti non solo con monete, ma anche con banconote da 5 e 10 euro, una vasta gamma di snack e bevande, inclusi caffè e prodotti caldi.

Un aspetto cruciale è la manutenzione e la pulizia delle pensiline: sono stati installati cestini dei rifiuti e posacenere ed è stato predisposto un programma regolare di derattizzazione e monitoraggio degli insetti striscianti per garantire un ambiente sicuro e igienico per tutti i viaggiatori.





