'Milioni di danni dalla fauna selvatica', Coldiretti in piazza

Centinaia di agricoltori e allevatori sotto le prefetture di tutta la Sardegna contro la fauna selvatica che devasta le coltivazioni. Milioni di euro di danni, denuncia Coldiretti. "Non siamo contro gli animali noi li alleviamo - ha detto il segretario regionale Luca Saba dal presidio di Cagliari - Ma venga chi è contro il contenimento previsto dalla legge a raccogliere quello che non c'è più perché è stato distrutto dalla fauna selvatica. Occorre un coordinamento regionale per affrontare davvero un problema sempre più serio: non bisogna perdere tempo".

Cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie, cormorani. "Non bastano gli effetti climatici - ricorda Giorgio Demurtas, presidente Coldiretti Cagliari - ogni giorno agricoltori e allevatori sardi devono constatare perdite di raccolto e danni in azienda dopo il passaggio di questi animali: è ora di intervenire, ne va della stessa incolumità degli automobilisti sulle strade". Allarme anche a Oristano. Soprattutto per i cinghiali solo negli ultimi 5 anni, sono stati erogati indennizzi per 226mila euro (a fronte di oltre 348mila euro totali per tutti i danni da fauna selvatica) ovvero circa l'82% contro il 18% da altri animali. In base alla rilevazione, poi, i territori più colpiti sono quelli di Sinis e Montiferru.

Complessivamente, nel corso del 2022 e del 2023 sono stati accertati rispettivamente 85 e 83 incidenti stradali causati dal cinghiale. A Nuoro - denuncia Coldiretti - nel quinquennio 2016/2020 sono stati oltre 300mila euro i danni alle aziende agricole che hanno presentato istanza (195 domande accolte sulle 225 presentate) e una media di 1.500 euro a domanda approvata con importo medio annuo di 60mila euro (primi tre comuni per importi indennizzati Bitti, Nuoro e Dorgali).

Gli incidenti stradali rilevati nel periodo 2018/2021 nella provincia sono stati 360. A Sassari il piano di contenimento evidenzia come tra il 2015 e il 2021 siano stati richiesti ai comuni indennizzi per poco meno di 860mila euro, mentre nel biennio 2020/2021 le richieste si sono attestate a quasi 370mila euro. Più della metà degli indennizzi totali vengono spesi per i danni riportati nei soli Comuni di Sassari e Alghero. Altro dato in crescita è quello degli incidenti stradali passati dai 150 nel 2014 ai 248 del 2019 sino all'impennata del 2021 quando il Piano ne ha registrato 400. Coldiretti cita il rapporto dell'associazione sostenitori e amici della polizia stradale: in Sardegna sono stati 4 gli incidenti gravi (persone ferite gravemente o decedute) negli ultimi anni causati da animali.



