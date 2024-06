Sbarca dal traghetto con 60 ovuli di droga, arrestata

Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata dalla polizia a Porto Torres dopo essere stata trovata in possesso di 60 ovuli contenenti quasi un chilo di droga tra eroina e cocaina.

La donna, appena sbarcata dal traghetto proveniente da Genova, è stata fermata al porto per un controllo di prassi dagli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari.

Si è mostrata subito innervosita dalla presenza degli agenti e ha risposto in modo confusionario alle loro domande, generando sospetti.

I poliziotti hanno così deciso di approfondire il controllo, hanno perquisito la donna e hanno così trovato i 60 ovuli, che sono stati analizzati nei laboratori del gabinetto provinciale della polizia scientifica, con la conferma che contenevano eroina e cocaina.

La donna è stata quindi arrestata e accompagnata nel carcere di Bancali, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.



