Momenti di paura in pieno centro a Galtellì per l'incendio di un furgone intorno alle 13.30 in via Kennedy. Le fiamme, partite presumibilmente per un malfunzionamento elettrico, ha coinvolto anche due bombole di gpl che si trovavano all'interno.

Visto la pericolosità dell'intervento, le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento Siniscola hanno reso necessaria l'evacuazione di alcune case vicine e la chiusura di via Nazionale, strada centrale del paese.

I pompieri hanno portato all'esterno e messo in sicurezza le bombole, poi hanno proceduto all'estinzione del rogo e alla bonifica del sito circostante. Sul posto in supporto dei vigili sono arrivati anche una squadra della Forestale, i carabinieri di Siniscola e la polizia locale che si è attivata per la gestione del traffico.



