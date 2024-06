Nuovi investimenti per potenziare l'aeroporto di Alghero

Sono in arrivo nuovi investimenti per potenziare e migliorare l'aeroporto di Alghero. Questa mattina a Roma, Enac e Sogeaal, la società di gestione dello scalo di Fertilia, hanno firmato il contratto di programma valido per il periodo 2023-2026, con il relativo piano di interventi per lo sviluppo dell'aeroporto.

Per ottimizzare la capacità dello scalo è previsto un adeguamento infrastrutturale, sia della parte airside sia di quella landside, "con il potenziamento e l'ampliamento del terminal passeggeri, in funzione dei flussi attesi, nell'ottica di un'ampia fruibilità degli spazi e del continuo miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri", spiega l'Enac in una nota.

Un'altra parte di investimenti sarà dedicata alla viabilità per migliorare l'accessibilità veicolare e aumentare il numero dei posti auto a vantaggio della sicurezza riducendo, al contempo, l'impatto ambientale.

"Lo strumento del contratto di programma concorre alle strategie di sviluppo del trasporto aereo con un ruolo importante nel processo di rilancio dell'economia del Paese.

Garantisce anche il continuo miglioramento dei livelli di sicurezza, l'efficientamento energetico e l'adeguamento agli standard prestazionali europei delle opere aeroportuali realizzate negli scali italiani", precisa il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma.

Il contratto con Alghero è il quarto in ordine di tempo, dopo Napoli, Torino e Bologna, a essere sottoscritto dalla definitiva ripresa dei volumi di traffico pre covid. "Auspico che, dopo la complessa fase che ha colpito l'intero comparto, si giunga quanto prima, anche con gli altri soggetti gestori, alla sottoscrizione dei relativi contratti di programma per poter continuare un monitoraggio incisivo sull'attuazione degli impegni assunti dalle stesse società di gestione in sede di progettazione e pianificazione infrastrutturale, nell'ottica di un processo di ammodernamento e sviluppo", aggiunge il il direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA