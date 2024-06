Fuga di gas sotto la strada, chiusa via Roma a Cagliari

La polizia municipale ha chiuso a Cagliari tutta via Roma e il transito pedonale lato portici a causa di una rilevante fuga di gas. Poco dopo le 13 le segnalazioni sono arrivate al 115 e le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto per iniziare le verifiche e individuare il punto in cui si è registrata la fuoriuscita: si tratta di via Baylle.

In via precauzionale è stata chiusa al traffico via Roma da piazza Matteotti a Piazza Deffenu e interdetto il passaggio dei pedoni sul lato portici. Gli agenti della municipale con diverse pattuglie si stanno occupando di indirizzare i veicoli su strade alternative. Inevitabile il congestionamento del traffico su una via già parzialmente chiusa per i lavori di restyling della zona davanti al porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA