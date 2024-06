Treni, si amplia il circuito della Sala blu in Sardegna

Si amplia il circuito della Sala Blu in Sardegna. Da domenica 23 giugno il servizio di assistenza gratuito dedicato ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS) è attivo anche nelle stazioni di Abbasanta, Olbia Terranova, Porto Torres Marittima e Serramanna Nuraminis.

L'ampliamento del network è stato reso possibile grazie all'acquisto da parte di Rfi di nuovi dispositivi per la salita/discesa dal treno (carrelli elevatori e rampe da marciapiede per l'incarrozzamento) che sono stati collocati nelle stazioni scelte in base alla loro posizione strategica: sia nella logica di intercettare i maggiori bisogni della collettività sia per i flussi turistici attesi per l'estate.

In Sardegna la sede principale della Sala Blu si trova nella stazione di Cagliari e il servizio di assistenza è attivo in 12 stazioni: Cagliari, Elmas Aeroporto, Macomer, Olbia, Oristano, Ozieri Chilivani, San Gavino, Sassari, Abbasanta, Olbia Terranova, Porto Torres Marittima e Serramanna Nuraminis.

L'ampliamento del network Sala Blu non si ferma e continuerà con l'inserimento di ulteriori nuove stazioni. Parallelamente prosegue anche il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica che Rfi sta gradualmente portando avanti in tutte le stazioni, con l'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.

Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a SalaBlu.CAGLIARI@rfi.it oppure telefonare al numero verde gratuito 800906060 (da telefono fisso) o 02 323232 (da telefono fisso e da cellulare). Inoltre, grazie all'app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online è possibile richiedere l'assistenza direttamente dal web, anche utilizzando un'apposita chat dedicata alle persone con disabilità uditiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA