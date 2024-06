Nora Jazz compie 15 anni con le talentuose voci al femminile

Quindici anni in scena con le voci più belle del panorama mondiale. Una polifonia di volti, musica e linguaggi che, nella meraviglia del sito archeologico di Nora, anno dopo anno, non smette di solcare tracce profonde.

Nora Jazz festival festeggia la 15/a edizione con "Women in Jazz", il corpo della musica declinato al femminile secondo gli stili dei quattro Paesi di appartenenza delle artiste in scena: dal Canada arriva la rivelazione del jazz Dominique Fils-Aimé Quintet (1 agosto); dalla Svizzera "l'usignolo del gypsy-jazz" Tatiana Eva-Marie con la sua Avalon Jazz Band (3 agosto); dalla Spagna la bella e talentuosa Cecilia Krull Quartet (8 agosto) e dall'Estonia Kadri Voorand, miglior artista femminile e miglior album jazz agli Estonian Music Awards in duo col pluripremiato bassista Mihkel Mälgand (11 agosto).

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Edizione dopo edizione, l'International Nora Jazz Festival ha favorito gli scambi tra le varie regioni del mondo e conquistato il plauso di un pubblico internazionale grazie a scelte artistiche capaci di intercettare i ritmi della contemporaneità.

È stato investendo costantemente su creatività e progettazione che si è riusciti a internazionalizzare una vetrina culturale made in Sardinia, fatta non solo di spettacolo e musica dal vivo ma anche di narrazioni del territorio con visite guidate nel sito storico, escursioni nella laguna, assaggi di prodotti locali (in collaborazione con l'associazione non profit Touring Club) e pacchetti turistici firmati dai resort più rinomati dell'Isola.

Il cartellone è organizzato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il contributo della Regione (Assessorato della Pubblica Istruzione e Assessorato del Turismo), della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.



