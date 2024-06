Migrante si ferisce col coltello poi colpisce un connazionale

Tensione questa mattina all'interno dell'hotel Burranca, in via San Basilio a Quartu Sant'Elena, dove sono ospitati una settantina di migranti.

Uno di questi, un giovane di 18 anni, per ragioni al momento sconosciute, ha afferrato un coltello e si è ferito le braccia.

Un altro migrante di 25 anni è intervenuto per fermarlo ed è stato a sua volta ferito.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando del caso e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice giallo.



