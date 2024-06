Intesa Todde-Mascia-Cacciotto per il nord ovest dell'Isola

Prove generali di intesa fra la Regione e i Comuni di Sassari e Alghero per il rilancio del nord ovest Sardegna.

Oggi a Cagliari la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha incontrato i neo sindaci di Sassari e di Alghero, Giuseppe Mascia e Raimondo Cacciotto, per definire gli ambiti di intervento prioritari su cui agire per risolvere le criticità maggiori del territorio e programmarne lo sviluppo.

Gli argomenti portati al tavolo della presidente sono principalmente tre: sanità, trasporti, lavoro.

Tre focus che ruotano attorno alla tanto attesa consacrazione definitiva della Città metropolitana di Sassari: "Crediamo fermamente nell'importanza dell'istituzione della città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio e di tutta la comunità", hanno ribadito Mascia e Cacciotto al cospetto della presidente.

Oltre a discutere dei fondi attesi dalla Rete metropolitana e di altre linee di finanziamento preesistenti, a partire dai Fondi Fesr, sindaci e presidente si sono concentrati su due temi in particolare: la sanità del territorio, a partire dalla realizzazione dei nuovi ospedali e la convocazione in tempi brevi della Conferenza socio sanitaria della provincia di Sassari, e la revisione del sistema del trasporto pubblico fondato sulla metro-tranvia, in grado di collegare i diversi centri urbani tra loro e con il porto di Porto Torres e l'aeroporto di Fertilia.

"Vogliamo dare concretezza a quel progetto di cambiamento che abbiamo auspicato e per il quale ci siamo impegnati nei confronti della nostra comunità", è il commento finale di Giuseppe Mascia.



