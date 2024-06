Incendi: un ddl e più risorse per la lotta al fuoco nel 2024

Più soldi per la lotta agli incendi boschivi: arrivano dalla Giunta regionale che, su proposta dell'assessora della difesa dell'ambiente, Rosanna Laconi, ha approvato il disegno di legge concernente "Misure urgenti di protezione civile", con l'obiettivo di rafforzare il sistema di protezione civile della Regione per la stagione estiva 2024, attraverso specifiche misure urgenti connesse alla campagna antincendi boschivi e al salvamento balneare.

Il provvedimento prevede l'incremento di 500.000 euro per il 2024 per l'ampliamento dell'accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per le attività legate alla campagna antincendi, rispetto alla cifra inizialmente prevista di 1 milione di euro. "Tale incremento - ha spigato l'assessora Rosanna Laconi - si rende indispensabile anche alla luce della riduzione dello schieramento di mezzi aerei regionali, solo parzialmente compensato dal maggiore apporto della flotta nazionale".

Si prevede, inoltre, un incremento di 900.000 euro dello stanziamento a favore degli enti locali per le spese sostenute in relazione al programma di salvamento a mare durante la stagione balneare estiva. Risorse che si aggiungono ad un primo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro già deliberato a maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA