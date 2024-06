Aerei: Filt-Cgil, problemi atavici da superare col nuovo bando

"Non è ancora entrata nel vivo la stagione estiva che, sui voli in continuità territoriale aerea dai tre scali verso Roma e Milano, puntualmente, si presentano gli stessi problemi. Frequenze e posti insufficienti, impossibilità per i sardi di prenotare il volo soprattutto in alcuni giorni della settimana, difficoltà a parlare con un call center per chiedere informazioni e/o modificare il biglietto oppure chiedere assistenza". Il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu parla di "una situazione che di giorno in giorno diventa sempre più difficile e problematica".

Ad avviso del leader sindacale, "in questo frangente nessuno si può permettere di continuare a fare campagna elettorale accusando l'altra parte politica rispetto ad un problema che si trascina da anni ed anni. Le elezioni sono oramai alle spalle ed adesso, senza perdere tempo, dovrebbe essere convocata la cabina di regia per verificare se i vettori stiano rispettando tutte le clausole previste dal bando".

Contestualmente, Boeddu sollecita l'attuale giunta "ad avere la serenità per un'interlocuzione costante con l'Unione Europea e verificare quali correttivi può apportare nel futuro bando di gara". Tra le ipotesi già formulate dalla Filt Cgil, il bando di gara unico su Roma e uno su Milano dai 3 aeroporti sardi, maggiori frequenze, una maggior richiesta di posti soprattutto in alcuni periodi dell'anno e alcuni giorni della settimana. Ma anche prevedere delle premialità "qualora le compagnie aeree offrissero nell'offerta di gara ulteriori rotte e destinazioni oltre gli aeroporti di Fiumicino e Linate".

Secondo Boeddu, queste proposte sono "non solo coerenti rispetto alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione ma anche rispetto alla delibera della Commissione Europea che ha autorizzato un finanziamento di 30 milioni di euro in tre anni per nuovi collegamenti".



