Nuova vita per edificio ex alloggio di Forte Arbuticci a Caprera

In passato qui vi alloggiava l'ufficiale comandante dell'Opera e della Compagnia di Artiglieria, ma quando il Forte Arbuticci, all'interno del Memoriale Giuseppe Garibaldi, nell'isola di Caprera, è stato dismesso, parte dei suoi edifici sono stati colpiti dal naturale degrado che interessa le strutture inutilizzate da tempo. E così, in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, e grazie ad un progetto complessivo di valorizzazione dell'intero Forte, l'edificio ex alloggio di circa 120 metri quadri è stato restaurato.

I lavori, iniziati il 17 marzo 2023 sotto la direzione dell'architetto Pietro Carlo Pellegrini, stanno volgendo al termine, e hanno portato alla conservazione integrale dei singoli caratteri architettonici e storici. Si è trattato di un restauro filologico e rispettoso delle caratteristiche tipologiche e costruttive per far sì che l'edificio mantenesse una percezione di fedeltà alle caratteristiche originarie pur con la capacità di creare nuovi e tipi di legami, spaziali e tecnici con le nuova destinazione d'uso, in modo da far diventare l'insieme delle parti un vero e proprio ed unico organismo.

L'intervento, gestito dal segretariato regionale del ministero della Cultura per la Sardegna, è stato realizzato con un finanziamento ministeriale e affidato alla Euroscavi snc di Falcone e figlio di Valva, per un importo di 316mila euro.

L'idea progettuale è quella di adibire in futuro questo edificio a caffetteria e bookshop, una volta che verrà restituito al Polo Museale di Caprera in capo alla direzione regionale dei musei.





