Ballottaggio a Monserrato, Locci col centrodestra in vantaggio

Il sindaco uscente Tomaso Locci con le sue liste di centrodestra è in vantaggio sulla sfidante Valentina Picciau del campo largo nel ballottaggio per il sindaco di Monserrato, unico comune sardo su 5 al voto per l'election day dell'8-9 giugno oltre i 15mila abitanti ad andare al secondo turno.

Quando sono state scrutinate appena 6 sezioni su 21 (secondo i dati sul portale istituzionale del Comune di Monserrato), Locci è davanti con il 55,3%, mentre Picciau è ferma al 44,6%.

Al primo turno di due settimane fa Locci, sostenuto da tre liste - Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato Metropolitana - aveva ottenuto il 40,2% delle preferenze.

Valentina Picciau, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Progressisti-La Svolta, Pauli Monserrato, Uniti per Monserrato si era fermata al 21,5%.



