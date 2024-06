Uccisa dal marito a Cagliari, oggi pomeriggio l'autopsia

Sarà eseguita questo pomeriggio dal dottor Roberto Demontis l'autopsia sul corpo di Ignazia Tumatis, la 59enne uccisa a coltellate al culmine di una lite avvenuta ieri sera in un'abitazione in via Podgora, al pian terreno di una palazzina del quartiere San Michele, a Cagliari.

In carcere per omicidio volontario c'è il marito della donna, Luciano Ellies, di 77 anni.

Il medico legale dovrà stabilire con quante coltellate la 59enne è stata uccisa. Dai primi rilievi effettuati e dall'esame esterno sarebbero stati almeno nove i fendenti inferti con un coltello da cucina. L'arma del delitto, come gli indumenti che Ellies indossava, sono stati sequestrati dalla polizia.

La coppia viveva da separati in casa, e la vittima spesso usciva. Anche ieri notte la lite sarebbe iniziata perché la donna era rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell'Italia con la Spagna. "Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più", avrebbe confessato il marito.



