Cessa l'emergenza dei medici di famiglia a Oristano

Fine dell'emergenza medici di famiglia nell'ambito territoriale 1.3, che comprende i comuni di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta. Grazie all'acquisizione di nuovi medici di medicina generale e all'aumento della capienza per alcuni di loro, tutti i cittadini residenti nei tre comuni potranno optare per un medico di famiglia.

Per questo motivo a partire da domani, sabato 22 giugno, l'ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Oristano (che ha sede in via Carducci, n.35), nato per dare una risposta ai pazienti rimasti temporaneamente senza assistenza di base, non sarà più operativo. L'ultimo giorno di apertura dell'Ascot di Oristano sarà dunque oggi, venerdì 21 giugno, dalle ore 14.00 alle 19.00.



