Torna l'Akènta Day ad Alghero, lo spumante riemerge dai fondali

Ritorna il 13 luglio l'Akènta Day.

La baia di Alghero è ancora una volta lo scenario di uno spettacolo unico nel suo genere: lo spumante Akènta della Cantina Santa Maria La Palma riemergerà dalle profondità marine, dopo mesi di affinamento nella cantina subacquea a circa quaranta metri di profondità. Sarà portata in superficie grazie al coinvolgimento di un team di sub e un elicottero, mentre il pubblico potrà assistere a questa spettacolare emersione a bordo delle imbarcazioni.

Una mini crociera, un boat party, dalle 11 del mattino alle 16 del pomeriggio con djset, tuffi nelle acque della baia, brindisi, pranzo in barca, divertimento. Venerdì 21 giugno parte il click day. Per partecipare all'evento si può inviare la richiesta di uno, massimo due ticket, alla mail akentaday@santamarialapalma.it. a partire dalle 10.

La mattina del 13 luglio una flotta di imbarcazioni mollerà gli ormeggi dalla banchina Dogana del porto di Alghero per permettere agli equipaggi di assistere allo spettacolo.

"L'Akènta Day è un evento straordinario che siamo felici di organizzare ad Alghero per celebrare un momento unico come l'emersione della cantina subacquea, dove si affina l'Akènta Sub, il vino sottomarino della Sardegna - spiegano i responsabili della Cantina Santa Maria La Palma - Anche quest'anno ospiteremo persone provenienti da ogni parte del mondo, pronte a vivere una grande emozione e celebrare questo momento nello splendido scenario delle coste di Alghero. Un evento che promuove il territorio e racconta sempre più la Sardegna come terra di esperienze speciali e una grande isola del vino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA