Scontro a S.Antioco,morto sul ponte che aveva messo in sicurezza

Era l'ingegnere che si era occupato dei lavori per la messa in sicurezza del ponte in cui è morto, Alessandro Valdes, il 49enne originario di Carbonia, ma residente a Selargius, morto questa mattina a Sant'Antioco in uno scontro frontale sulla statale 126. L'uomo ha avuto un infarto mentre era al volante della sua Audi e stava percorrendo il ponte: ha perso così il controllo dell'auto che ha invaso la carreggiata opposta mentre sopraggiungeva una Citroen Berlingo condotta da un turista di 44 anni di Torino.

Nell'impatto violento l'Audi si è ribaltata. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale. I medici hanno provato a rianimare il 49enne ma non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale con lievissime ferite il conducente della Citroen.



