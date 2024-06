Olbia ambasciatrice italiana al Velo-City di Gent

Le ambizioni sostenibili ed inclusive della città di Olbia sono finite sul tavolo di confronto della conferenza internazionale "Velo-City 2024" che dal 18 al 21 giugno è ospitata a Gent, in Belgio. Ambasciatore dell'Italia all'evento più importante sulla ciclabilità è il progetto Mezzo (1/2) di mobilità inclusiva, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, che punta a creare una maggiore sensibilità sull'uso della bicicletta.

Nella rete del progetto, cominciato nel 2023, fanno parte il Comune di Olbia, l'Università di Sassari, società nazionali e internazionali come Eetra e Decisio e associazioni di volontariato. "Velo-City", nato nel 1980, è organizzata dall'European Cyclists Federation. Insieme ad Olbia, rappresentata da Roberta Calcina, presidente dell'associazione Hub.Mat e capofila di Mezzo (1/2), le grandi città europee come Parigi, Manchester e Bruxelles.

Circa 1.600 i delegati di realtà pubbliche, società private, associazioni ed addetti ai lavori che ruotano intorno al mondo dei mezzi di trasporto salutari e sostenibili. " È stata una bella esperienza che ci ha portato a dialogare con soggetti di grande livello. Per noi, un'occasione per prendere più spunti possibili", ha sottolineato Roberta Calcina. Nel primo dei quattro giorni di conferenze, la delegata di Mezzo (1/2) ha raccontato il valore di un progetto che intende cambiare le abitudini di mobilità all'interno di una città coinvolgendo un partenariato diffuso ed eterogeneo.



