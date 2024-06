Ritorna ad Aggius Etnosfera, festival di popoli e musiche

Tutto pronto per la terza edizione di "Etnosfera: festival di popoli e musiche" che da venerdì 28 a domenica 30 giugno va in scena nel palcoscenico a cielo aperto di Aggius, in Gallura.

Dalla musica al cinema, dalla poesia alla letteratura, il festival pone un'attenzione particolare alle lingue minoritarie e, forte del successo delle precedenti edizioni, propone un parterre di ospiti di grande spessore. Organizzata tra le meraviglie del borgo di pietra (riconoscimento "Bandiera Arancione" e "Borghi autentici d'Italia"), la tre giorni sperimenta mix originali di performance, concerti e momenti di dialogo tra gli ospiti, affrontando temi che spaziano dal ruolo dei social media alla poesia in lingua sarda, dal rapporto tra letteratura e musiche di tradizione ai nuovi codici espressivi della canzone d'autore. Una manifestazione gratuita, nata da un'idea della Pro Loco di Aggius, con il sostegno del Comune, della Fondazione di Sardegna e il contributo di Talk About Records.

Tra gli ospiti di questa edizione il polistrumentista americano Mark Harris, il dj pioniere del suono napoletano-mediterraneo Pellegrino, la cantautrice Chiara Effe, l'organettista Pierpaolo Vacca, il regista e sceneggiatore Gianfranco Cabiddu, e poi Tenore Vitzichesu di Bitti, Ilienses, Ivo Murgia, Emiliano Mulas, Marina Meloni Mameda, Andrea Muzzeddu, Bustianu Pilosu, Dolores Biosa, Irene Coni, Alessandra Manca, Giulia Pisu, Margherita Riva.

"In questa terza edizione consolidiamo la formula sperimentata negli anni scorsi - spiega il direttore artistico Marco Lutzu, etnomusicologo e docente all'università di Cagliari - uno spazio in cui la musica dialoga con la poesia, la letteratura e il cinema per dar vita a una tre giorni in cui artisti di varia estrazione e provenienza ci ricordano quante strade diverse si possono percorrere per esprimere la propria creatività nel mondo contemporaneo".



