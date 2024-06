Incendio minaccia case e aziende nell'Oristanese

Un vasto incendio, scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di San Vero Milis, in provincia di Oristano, ha minacciato alcune case e aziende della zona. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento, si sono propagate nella zona costiera di Putzu Idu. Sul posto, oltre alle squadre a terra del Corpo forestale della Sardegna, Agenzia Forestas, vigili del fuoco, barracelli e volontari della Protezione civile, stanno operando cinque elicotteri della flotta regionale e due aerei Canadair. I carabinieri per ragioni di sicurezza hanno bloccato la circolazione sulla strada provinciale 10, deviando il traffico in altre strade.



Allarme rientrato, l'incendio in fase di bonifica

È in fase di bonifica l'incendio scoppiato questo pomeriggio a San Vero Milis, nell'Oristanese, che ha lambito abitazioni e aziende. I due Canadair della flotta nazionale, intervenuti insieme a cinque elicotteri regionali, stanno lasciando l'area. Solo due mezzi aerei stanno ultimando le operazioni di bonifica; al lavoro a terra ancora quattro squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari della Protezione civile, che stanno spegnendo gli ultimi focolai. Nella zona diverse pattuglie dei carabinieri mantengono chiuse precauzionalmente alcune strade. La stima provvisoria della superfice percorsa dalle fiamme è di circa 100 ettari, interessando maggiormente aree agricole.

