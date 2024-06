Emergenza siccità, in arrivo 12 mln e nasce Unità di progetto

Dodici milioni di euro spalmati su diversi interventi e la creazione dell'Unità di progetto per l'emergenza siccità: sono le principali misure che l'assessorato dell'Agricoltura, guidato da Gianfranco Satta (Progressisti), sta mettendo in campo per rispondere al grido di allarme che arriva in particolare dalla Sardegna centrale per la grave crisi idrica. Il pacchetto sarà portato nella prossima riunione di giunta, prevista per domani ma non ancora calendarizzata, in due differenti delibere: una stanzierà le risorse e l'altra istituirà l'Unità di progetto.

Dei 12 milioni messi a disposizione, 4,5 sono destinati a 1.500 aziende dall'Ogliastra alla Baronia, che sono state particolarmente colpite dall'emergenza di questi mesi, in totale si tratta di circa tremila euro per azienda a seconda delle dimensioni. "Abbiamo recuperato economie da vari interventi in capo all'assessorato - spiega all'ANSA l'assessore Satta - e sono stati già autorizzati i consorzi per l'approvvigionamento alle aziende con gli allevamenti più colpite, l'importo stanziato in questo caso coprirà anche l'abbattimento dei ruoli fiscali per l'anno in corso".

Un "intervento corposo" riguarda la nascita dell'Unità di progetto per l'emergenza siccità in capo allo stesso assessorato dell'Agricoltura, che sarà composta da 15 persone con il compito di "istruire le domande e dare tempi celeri sugli interventi".

Non solo: il gruppo si occuperà anche del "monitoraggio sui consorzi, sulle condotte e sugli interventi urgenti, sulla base delle risorse destinate, per limitare le perdite idriche", chiarisce l'esponente della giunta di Alessandra Todde.

L'Unità di progetto e non il commissario straordinario, come chiesto a gran voce da Coldiretti che ieri sull'emergenza siccità ha organizzato un corteo, con i trattori che hanno sfilato sulle 'vie del mare': "Non c'è bisogno di poteri straordinari", risponde Satta. Per quanto riguarda lo stato di calamità naturale, anche questo tra le richieste dell'associazione di categoria, saranno i Comuni interessati a dichiararla: "Abbiamo incaricato Laore per il supporto e per la perimetrazione delle aree più colpite, che si concentrano su territori ben precisi e non su tutto il territorio regionale", conclude l'esponente dell'esecutivo.



