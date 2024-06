Carolina Crescentini e Motta all'Andaras traveling film festival

L'attrice Carolina Crescentini e il cantautore Motta sono i nomi di spicco della nuova edizione di Andaras Traveling Film Festival ideato da Marco Corrias, direzione artistica di Joe Juanne Piras.

Il concorso estivo dedicato al cinema corto di viaggio è in programma dal 15 al 20 luglio a Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias, lungo la Costa delle Miniere. Sei giornate da vivere dal tramonto, tra incontri, presentazioni di libri, masterclass, mostre, attività immersive, location scouting e concerti che precedono le proiezioni di film in concorso, in programma a partire dalle 22.

Cinquanta i titoli ammessi, da diversi Paesi del mondo, il doppio rispetto allo scorso anno. Per la prima volta le registe sono la metà. Tra le new entry anche cortometraggi da Costa Rica, Filippine, Siria, Giordania, Armenia, Canada. Filo conduttore storie di futuro, scienza e fantascienza.

"Un'edizione di gran qualità", commenta Joe Juanne Piras.

I film saranno giudicati da tre giurie: a decretare i film vincitori per ogni categoria ci saranno tre giurie così composte: speciale, classica, speciale Ad Astra. Tra gli ospiti del festival anche Ginny Chiara Viola, astrologa e contributor di Radio Deejay, Matteo Leone, cantautore e bluesman, Luna Gualano, Sveva Mariani, Enrica Pintore. Spazio all'arte contemporanea con la mostra la "Cinestesie - locandine dei film da un altro universo" a cura di Maurizio Temporin. Dopo le 23 saranno proiettate pellicole legate a tematiche dedicate al sesso, di corpi, nudità, maternità, omosessualità femminile e maschile, gender diversity.

Altra novità è l'Andaras Summer School of Cinema, scuola europea di cinema dedicata al documentario e alla fotografia di viaggio. Sono tre le masterclass con professionisti dell'industria cinematografica di fama nazionale ed internazionale.



