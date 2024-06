Arti visive in primo piano a Cagliari con 'The Photo Solstice'

Talk, mostre, lecture ed eventi aperti al pubblico per offrire nuovi sguardi e linguaggi partendo dalla fotografia. Il 21 e 22 giugno torna a Cagliari nella sede della Fondazione Sardegna, "The Photo Solstice", progetto della piattaforma Ar/s - Arte Condivisa della stessa Fondazione presieduta da Giacomo Spissu, a cura di Marco Delogu.

In programma anche un workshop curato da Lina Pallotta rivolto a dieci fotografe e fotografi selezionati con una open call.

"L'incontro e il dialogo tra artisti di fama internazionale, giovani fotografi e il pubblico di appassionati, creano un terreno fertile di scambio e di crescita", spiega Spissu. Filo conduttore è What's Next - Progetti per il futuro: importanti figure del panorama della fotografia e dell'arte internazionale condivideranno esperienze, visioni e progetti a partire dal loro percorso accademico e lavorativo legato a istituzioni culturali italiane e internazionali. Tra i nomi Chiara Bertola, critica e curatrice, direttrice della Gam-Galleria di arte moderna e contemporanea di Torino, Cristiana Collu, storica dell'arte, Laurie Hurwitz, senior curator presso la Mep-Maison Européenne de la Photographie di Parigi, Martina Mazzotta, storica dell'arte, Stefano Velotti, professore ordinario di Estetica a La Sapienza di Roma.

Nelle sale della Fondazione sarà allestita dal 21 giugno al 30 settembre la mostra "Traces" di George Georgiou e Vanessa Winship, dedicata alla costa occidentale e alle aree interne della Sardegna. La sera di sabato 22, negli spazi dell' Exma, è previsto un evento di chiusura con un focus sull'artista visivo, regista e saggista canadese Jon Rafman: l'esperto di culture e sottoculture digitali, svelerà desideri, ossessioni e feticismi scaturiti dall'utilizzo dei dispositivi tecnologici. A seguire Climax, rassegna di Radio X, curata da Antonio Benoni, che ripercorre attraverso un mix la ricerca dei samples e delle librerie musicali hip hop del presente e del passato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA