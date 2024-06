Vela: team irlandese Headcase vince Europei J/24 a Porto Cervo

Il campione europeo uscente, l'irlandese Headcase, si è confermato campione continentale della classe J/24 di vela nelle acque di Porto Cervo. Secondo e terzo posto rispettivamente per La Superba della Marina Militare e per l'ungherese J.Bond.

Si è così concluso il Campionato europeo J/24 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con l'International J/24 Class Association, l'Associazione Italiana Classe J/24 e il supporto del Title sponsor Range Rover.

Nell'ultima giornata, il Comitato di regata ha fatto svolgere tre prove con maestrale tra i 10 e i 15 nodi completando così l'intero programma che ne prevedeva un totale massimo di 10.

"Siamo veramente felici - ha dichiarato Cillian Dixon, timoniere su Headcase - sembra quasi un sogno aver nuovamente conquistato la vittoria al Campionato Europeo J/24. Siamo veramente soddisfatti. Oggi è stata una giornata difficile, abbiamo spinto al massimo la barca e a volte non è andata esattamente come avremmo voluto. Siamo stati bravi a gestire un'avaria e conquistare, alla fine, un eccellente risultato".

Oltre al timoniere Cillan Dixon, l'equipaggio è formato da Sam O'Byrne, Ryan Gylnn, Marcus Ryan e Louis Mulloy. Si tratta di un affiatato gruppo di velisti e amici che ha vinto anche la classifica Corinthian.

Seconda posizione con 9 punti di distacco per La Superba della Marina Militare, con Ignazio Bonanno al timone e l'ex iridato di 470 Gabrio Zandonà alla tattica che oggi hanno tentato il recupero sui leader provvisori. Non sono stati tuttavia sufficienti i parziali di 4-1-2 per raggiungere e scalzare Headcase dalla testa della classifica.

Terza posizione per gli ungheresi di J.Bond che, dopo il secondo e il terzo posto delle prime due prove, hanno chiuso la prova finale all'11/o posto.



