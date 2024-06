Bridgewater, Gualazzi a Rea-Bahrami a Rocce Rosse Blues

Rocce Rosse Blues approda quest'anno al Teatro Massimo di Cagliari per proporre le "note d'estate".

L'edizione numero 34, in programma dal 25 al 30 luglio in attesa del calendario definitivo, si preannuncia come un incontro tra maestri, innovatori del jazz e pionieri della world music.

Il 25 luglio, alle 21.30 il palco si accende per far spazio a uno straordinario duo pianistico: Danilo Rea e Ramin Bahrami protagonisti di un dialogo tra jazz e classica in "Adagios in classical Jazz" sulle note di Bach , Rachmaninov, Mozart e Schumann.

Il 26 riflettori accesi su Raphael Gualazzi Quartetto e le sue alchimie musicali, un sound che fonde stride piano, jazz, blues e fusion. Gli Inti Illimani, leggendaria band cilena, insieme al cantautore Giulio Wilson sono i nomi attesi il 27 per un concerto nel segno del dialogo tra le sonorità folk del Sud America e la canzone d'autore italiana.

Rocce Rosse Blues prosegue il 28 con la voce inconfondibile di Dee Dee Bridgewater, accompagnata dalla raffinata orchestrazione della Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, per un repertorio che spazia dal jazz classico alle nuove sonorità orchestrali.

Il 30 luglio con la satira tagliente e l'eclettismo stilistico di Elio e le Storie Tese si chiude la parentesi cagliaritana del festival. Tutti i concerti hanno inizio alle 21.

"In un mondo in cui il frastuono e la velocità sembrano dominare, il Rocce Rosse Blues Festival ci invita a riscoprire l'importanza del ritmo e dell'ascolto", spiegano gli organizzatori del festival.



