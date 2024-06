Abbanoa, a Selargius 3,5 km di nuove reti idriche

Nell'ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Selargius, mercoledì 19 giugno saranno effettuati i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate nei vicoli San Marco.

I lavori rientrano nell'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna", tra cui Selargius, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono interessate le vie Rossini, San Martino, Rivoli, Crimea, Don Orione, Sardegna, San Pietro, San Marco, Garibaldi, Trieste, Moro, Fratelli Cervi.

Complessivamente saranno interessati 3,5 chilometri di reti idriche. Mercoledì le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 18: durante questa fascia oraria sarà interrotta l'erogazione idrica in via San Marco e vicoli, via San Mauro e strade limitrofe. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo.

Lavori anche per l'efficientamento delle reti idriche di Porto Torres. Mercoledì 19 saranno installate le nuove apparecchiature di regolazione delle reti idriche di via Marche e via Campania. Sarà necessario sospendere l'alimentazione del Quartiere Satellite: pertanto si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dalle 8.30 alle 15.30 nella zona interessate. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi.

Abbanoa sta investendo ulteriori 4 milioni per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche della città di Porto Torres tramite due grossi appalti di riqualificazione della rete idrica finanziati con il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.



