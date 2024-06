A studenti di UniCa contest nazionale con storia di una pastora

Hanno raccontato la storia di una studentessa che dopo una laurea e un periodo trascorso a fare la ricercatrice anche negli Stati Uniti, ha scelto di tornare in Sardegna per fare la pastora nell'azienda agricola di famiglia.

E' il tema del progetto che ha consentito a Chiara Morittu, Silvia Locci, Federico Sorgia ed Emanuele Urru, studenti del corso di Economia manageriale dell'Università di Cagliari, di aggiudicarsi il contest nazionale Make It a Case, proposto dalla Società italiana di management (Sima).

Il gruppo ha scelto la storia di Agnese Cabigliera che, dopo una laurea magistrale a Sassari, un dottorato e sei mesi di ricercatrice negli Usa, ha deciso di tornare nella sua Ozieri a fare la pastora dell'azienda agricola di famiglia, la Cabigliera & Zidda Formaggi. I progetti arrivavano da 20 università ed erano complessivamente 92.

L'idea degli studenti sardi ha conquistato la giuria composta da Giuseppina Pellegrino (della direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico), Gianluca Fiorillo (Invitalia) e altri docenti di Economia e gestione delle imprese di diverse università italiane. Per i quattro studenti di UniCa una targa e un riconoscimento di 2mila euro.



