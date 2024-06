A Cagliari burattini e marionette in scena per i più piccoli

Si alza il sipario sul grande teatro dei piccoli. Il festival di burattini e marionette ritorna in scena dal 20 al 23 giugno a Sa Manifattura di Cagliari.

La 22/a edizione tra spettacoli, laboratori e giochi segna il debutto il 23 alle 18 della nuova produzione di Is Mascareddas, il primo studio di "Burrasca - Storie di mare con marionette da tavolo", ultimo lavoro della compagnia che organizza la rassegna e che quest'anno ha conquistato il prestigioso premio Ubu.

Intreccia sei storie, La sirena di Palermo di Gianni Rodari, il mito classico di Ero e Leandro, Fiaba di Grazia Deledda, le storie del pirata Samuel Bellamy e di Ida Lewis, la prima donna guardiana di faro e la leggenda del ritrovamento della statua di Bonaria.

Le marionette sono costruite con legni portati dal mare e approdati sulle coste della Sardegna, così come molti oggetti presenti in scena.

Si parte il 20 alle 18 con la compagnia lombarda Campsirago Residenza che presenta 3 Pigs, Cosa è casa, da un'idea di Anna Fascendini con Barbara Mattavelli,Benedetta Brambilla e Sara Milani. Si prosegue alle 19,30 con la compagnia milanese Burattini Aldrighi, con Valerio Sebasthian Saccà protagonista di Farse Meneghine, uno spettacolo composto da divertentissime farse che affondano le radici nella gloriosa Commedia dell'Arte.

Ad aprire la seconda giornata del festival, alle 18, sarà la compagnia di casa, con Bolòm Bolòm, è finita la farina! sulla sensibilizzazione sui temi ambientali. Alle 19,30 spazio alla compagnia barese Granteatrino, che porta in scena una delle più celebri favole dei fratelli Grimm - Hansel e Gretel con le scene i personaggi disegnati da Nicoletta Costa e con Chiara Bitetti e Anna Chiara Castellano Visaggi, per la regia di Paolo Comentale.

Il 22 ancora in scena Granteatrino con La Capra ballerina, con Anna Chiara Castellano Visaggi, Luca Mastrolitti e Chiara Bitetti, per la regia di Paolo Comentale. In cartellone anche un classico di Is Mascareddas: Areste Paganòs e la farina del Diavolo. Il sipario si chiude con la compagnia Fueddu e gestu e il suo nuovo spettacolo Nais, In scena Maura Grussu e Nanni Melis per la regia di Giampietro Orrù. Il 20 e 23 in programma la Ricreazione scientifica a cura di Pietro Olla e il suo Circoscienze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA