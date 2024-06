Prevenzione da pubertà a menopausa, Open day all'Aou di Sassari

Una giornata dedicata alla promozione della salute delle bambine e delle donne di ogni fascia d'età. L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce il prossimo 19 giugno alla prima edizione dell'(H) Open day dedicato alla prevenzione al femminile dalla pubertà alla menopausa. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ed è rivolta agli ospedali bollini rosa.

Durante l'intera giornata saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile nelle aree specialistiche di cardiologia pediatrica, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia e senologia. Obiettivo di questa iniziativa è promuovere una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita della donna, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo specifico e che possono impattare sulla salute e sul benessere psico-fisico.

I medici specialisti della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite diretti dalla dottoressa Chiara Culeddu, effettueranno consulenze cardiologiche ed esami specifici come l'elettrocardiogramma alle adolescenti dai 12 ai 18 anni e alle pazienti gravide per la prevenzione della pre-eclampsia.

Inoltre, eseguiranno ecocardiogrammi del cuore fetale per le donne in gravidanza. Gli esami e le visite saranno effettuati dalle 8 alle 13 negli ambulatori della Cardiologia Pediatrica che si trovano nel padiglione Materno Infantile al piano terra in viale San Pietro 12 a Sassari. La prenotazione è obbligatoria e si può chiamare dopo le 12 al numero 079 2644902 oppure inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cardiologia.pediatrica@aouss.it Durante tutta la giornata, dalle 9 fino alle 18.00, saranno operativi i chirurghi specialisti della Struttura complessa Breast Unit, diretta dal professor Alessandro Fancellu. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero verde 800559988 oppure inviare una email a: smac@aouss.it Gli ambulatori della Breast Unit si trovano alla Stecca Bianca Fronte Scala E - Piano terra Viale San Pietro, 43 Sassari. Possono prenotare pazienti che non siano già in carico alla Breast Unit.

All'Open day aderirà anche l'ambulatorio di endocrinologia dell'ospedale Marino di Alghero che fa capo alla struttura complessa di Endocrinologia, Malattie della nutrizione e del ricambio diretta dal dottor Mario Palermo. Saranno garantite delle visite endocrinologiche a cura della dottoressa Giovanna Dore. Per prenotarsi occorre chiamare il numero 079 2645061 (obbligatoriamente dalle 12 alle ore 13) oppure inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giodore82@gmail.com Infine, dalle 9 alle 14 e nel pomeriggio dalle 14 alle 16, nella Clinica ostetrica e ginecologica diretta dal professor Giampiero Capobianco, saranno eseguite delle consulenze ginecologiche. Le visite si svolgeranno nell'ambulatorio che si trova al piano terra del palazzo Materno infantile n.12 in viale San Pietro. Per prenotarsi occorre chiamare (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) il numero 079 2644261 oppure inviare una email a clinica.ostetrica.e.ginecologica@aouss.it



