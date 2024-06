Il Nobel Hansen a Cagliari per parlare di clima e finanza

I collegamenti tra i cambiamenti climatici, la transizione energetica e la finanza internazionale saranno al centro della conferenza che si terrà dal 18 al 20 giugno alla facoltà di scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell'Università di Cagliari.

"Come i cambiamenti climatici e la conseguente transizione energetica possono influenzare la stabilità finanziaria internazionale?" E' l'interrogativo al centro dell'incontro che avrà come ospite principale il professor Lars Peter Hansen, premio Nobel per l'Economia e docente all'Università di Chicago.

Hansen parlerà mercoledì 19 a partire dalle ore 15 sul tema "Uncertainty, Social Valuation, and Climate Change Policy".

Nella prima giornata dell'evento interverrà invece l'economista Demir Yener: attraverso la sua relazione "Responsible Investing and the status of Esg concept" declinerà sul fronte etico il problema degli investimenti rispettosi dell'ambiente, degli effetti sociali e di governance.

Per Stefano Zedda, organizzatore della conferenza, docente di Economia degli intermediari finanziari dell'ateneo, si tratta di "un'occasione per confermare che la Sardegna e l'Università di Cagliari sono parte importante del dibattito scientifico internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA