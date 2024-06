Turismo, presenze in crescita negli hotel del nord Sardegna

Partenza col botto per la stagione turistica 2024 del nord Sardegna.

Secondo i dati raccolti da Federalberghi - Confcommercio della provincia di Sassari, l'indice di occupazione letti e l'indice di occupazione camere nel mese di maggio hanno fatto registrare una crescita delle presenze.

L'indice di occupazione camere per l'intera provincia passa dal 53,31% di maggio 2023 al 62,36% dello scorso mese, campionando un numero di posti letto su base mensile pari a 120.497.

In questo contesto Alghero si conferma regina delle vacanze, staccando tutte le altre destinazioni isolane, anche grazie all'effetto Rally d'Italia: nella cittadina catalana l'indice di occupazione camere di maggio 2024 si attesta sul 67,68%, con la clientela di turisti stranieri che raggiunge l'81,44% delle presenze totali registrate nel campione.

"L'attenzione della categoria al listino prezzi, il ricorso alle promozioni e quindi un miglior rapporto qualità/prezzo hanno giovato all'occupazione, premiando con un inizio di stagione per ora più che positivo. Ci sono oggi le premesse per fare bene anche a giugno", commenta il presidente di Federalberghi Confcommercio provincia di Sassari, Stefano Visconti.



