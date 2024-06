Sulle tavole del G7 anche il vermentino di Sardegna

La Sardegna enologica è in vetrina al G7, il summit in corso di svolgimento a Borgo Egnazia, in Puglia.

Ad accompagnare uno dei piatti firmati dallo chef Massimo Bottura, ci sarà anche Is Argiolas, vermentino di Sardegna doc della cantina Argiolas, sulle colline di Serdiana, in provincia di Cagliari.

"È un onore per noi il fatto che sia stato selezionato nella batteria di vini che degusteranno i potenti della terra, un bianco che nasce da un vitigno di cui la Sardegna è la maggior produttrice al mondo, con i suoi 5mila ettari di superficie vitata", dichiara all'ANSA Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna e direttore tecnico della cantina.

"Ma la motivazione - prosegue l'enologo - è legata alla qualità. I vermentini sardi si contraddistinguono per la forte sapidità e carattere data dalla vicinanza con il mare e dalle vigne battute dal vento di maestrale. Questo microclima permette ai vini di assumere caratteri particolari molto apprezzati e che li rendono ideali per essere abbinati non solo con le specialità di pesce, ma anche con tante e svariate altre proposte. Un vino che richiama dal primo sorso il mare di Sardegna e rimane impresso nel cuore. Con l'auspicio che i grandi della Terra si portino via anche le belle sensazioni che questo bianco lascia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA